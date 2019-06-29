انتظام عمل قوافل أطباء معهد القلب بمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم الدكتور اسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية، ومدير إدارة الطب العلاجى بشمال سيناء انتظام وصول قافلة أطباء معهد القلب، والأطباء من 4 جامعات مصرية لمستشفى العريش العام.

وقالت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم، إن الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تفقد عددا من أقسام مستشفى العريش العام، واطمئن على انتظام سير العمل فى وحدة القلب بالمستشفى، وعمل جهاز الرنين المغناطيسى بتكليف من الدكتور طارق شوكة مدير عام الصحة بشمال سيناء.

رافق وكيل مديرية الشئون الصحية خلال جولته، الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، وفتحي عثمان مسئول مكتب التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، وايمان هاشم مسئول العلاقات العامة بالمديرية.

وأكد الدكتور أسامة سالم أن مستشفى العريش يستقبل بشكل منتظم قافلة معهد أطباء معهد القلب التى تقدم خدماتها من الكشف وإجراء العمليات مجانا 3 ايام اسبوعيا، وتضم القافلة كبار المتخصصين، لافتا أن هذه الخدمة من بين خدمات طبية متعددة تتوفر فى شمال سيناء، وهى محل متابعة متواصلة من الدكتور طارق شوكة مدير عام الصحة.

كما أشار إلى أن جهاز الرنين المغناطيسى فى مستشفى العريش العام يتم تشغيله يوميا وتستقبل الحالات التى تستدعي الكشف بواسطته، لتشخيص الأمراض وسرعة العلاج بواسطة طاقم أطباء مستشفى العريش العام، وأطباء استشاريين يتواجدون على مدار الأسبوع من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وبدوره قال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الخدمات الصحية الاضافية فى مستشفيات العريش وبئر العبد، والوحدات الصحية فى عددا من القرى.