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اليوم.. انعقاد المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية بجامعة بالسادات

السبت، 29 يونيو 2019 03:00 ص
اليوم.. انعقاد المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية بجامعة بالسادات الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات
المنوفية - محمد فتحى

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تنظم كلية التربية جامعة السادات اليوم السبت مؤتمرها الدولى الأول بعنوان "التربية وتحديات القرن الحادى والعشرين"، بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها فى الجامعات العربية، تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات، والدكتورة شادن معاوية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا .

وأوضح الدكتور عادل توفيق إبراهيم، عميد كلية التربية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش خمسين بحثا وورقة عمل من خلال ست محاور عن الفكر التربوى وتحديات القرن الحادى والعشرين والإدارة التعليمية لعمليات التربية ودورها فى مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، والمناهج التعليمية ودورها فى تنمية قدرات الإنسان ومواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، المعلم وتنمية قدرات الإنسان لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، والتطورات التكنولوجية ودورها فى مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، والأبعاد النفسية فى مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، وسيشارك عمداء كليات التربية من سوريا والأردن ولبنان وسلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات، وستكون هناك مائدة مستديرة لمناقشة سبل النهوض بكليات التربية فى الجامعات العربية .

وأوضح الدكتور خميس محمد خميس أن المؤتمر يهدف إلى تحليل عمليات التربية ودورها فى ضوء طبيعة العصر الحالى فى بدايات القرن الحادى والعشرين وما تواجهه المجتمعات من تحديات تؤثر فى بناء الإنسان، كما يهدف إلى توجيه الباحثين فى مجالات التربية نحو بناء قدرات الإنسان للحفاظ على استمرارية المجتمعات وزيادة قدرتها على مواجهه التحديات، والخروج بحلول تساهم فى مواجهة المشكلات التى تواجه النظم التعليمية فى سبيل بناء قدرات الإنسان فى مراحل التعليم المختلفة.


المنوفيه

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مؤتمر

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