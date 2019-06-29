اليمن تتحدى ويلات الحرب وتدشن منشآت سياحية جديدة فى مأرب

كتبت إيمان حنا

على الرغم من الحرب الدائرة بالمحافظات الشمالية من اليمن، مازالت خطط التنمية مستمرة فى المحافظات الجنوبية المحررة، حيث شهد الاستثمار في قطاع السياحة بمحافظة مأرب مؤخرا تناميا ملحوظا تمثل فى حصول 497 منشأة سياحية على تراخيص مزاولة العمل مقابل 64 منشأة خلال عام 2010م، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأوضح نائب مدير مكتب السياحة بالمحافظة ياسر الأغبرى، أن الاستثمار في الخدمات الفندقية احتل المرتبة الأولى من بين الخدمات حيث بلغ اجمالي الفنادق المرخصة والمصنفة 73 فندقا سياحيا وخمس قاعات افراح، تلتها في المرتبة الثانية تراخيص وكالات السفر والحج والعمرة بعدد 49 ترخيصا، إلى جانب الترخيص لحديقتي ترفيه للأطفال.