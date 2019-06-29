اليابان : تخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس بحلول سبتمبر القادم

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم السبت ، أن بلاده ستبدأ بتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس المشاركين في مشروعات مشتركة بداية من سبتمبر القادم .

وقال آبي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية:" اعتبارا من سبتمبر من العام الجاري، تخطط اليابان لتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس في إطار خطة تعاون من ثماني نقاط لتشجيع الاتصالات الثنائية" ، مشيرا إلى أن "هذا مجرد إجراء لرجال الأعمال الروس فقط".

ولفت إلى أن طوكيو ستخفف كذلك إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لطلاب الجامعات الروسية ، قائلا "تقرر أيضا تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات للطلاب في 465 جامعة روسية من أجل تعزيز الاتصالات بين الشباب".