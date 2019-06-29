سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 06:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان : تخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس بحلول سبتمبر القادم

السبت، 29 يونيو 2019 05:43 م
اليابان : تخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس بحلول سبتمبر القادم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم السبت ، أن بلاده ستبدأ بتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس المشاركين في مشروعات مشتركة بداية من سبتمبر القادم .

 

وقال آبي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية:" اعتبارا من سبتمبر من العام الجاري، تخطط اليابان لتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس في إطار خطة تعاون من ثماني نقاط لتشجيع الاتصالات الثنائية" ، مشيرا إلى أن "هذا مجرد إجراء لرجال الأعمال الروس فقط".

 

ولفت إلى أن طوكيو ستخفف كذلك إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لطلاب الجامعات الروسية ، قائلا "تقرر أيضا تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات للطلاب في 465 جامعة روسية من أجل تعزيز الاتصالات بين الشباب".

 


اليابان

روسيا

رئيس الوزراء اليابانى

شينزو ابى

تاشيرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبرز مواقف ترامب فى قمة العشرين × 5 فيديوهات.. تصرف غريب مع رئيس وزراء إسبانيا.. ولقطة محرجة لرئيس وزراء اليابان.. وماكرون يهمس فى أذنه.. وقبلات زوجات الرؤساء خلال الصور العائلية.. و"نخب القمة" مع بوتين

السبت، 29 يونيو 2019 05:18 م

بوتين وشينزو آبى يعتزمان بحث إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان

السبت، 29 يونيو 2019 03:50 م

ترامب: معاهدة الدفاع "الجائرة" مع اليابان تحتاج لتعديل

السبت، 29 يونيو 2019 01:39 م

قمة العشرين.. 10 معلومات لا تعرفها عن الحدث الأهم فى اليابان

السبت، 29 يونيو 2019 11:55 ص

رئيس وزراء اليابان: يجب صياغة مبادئ تقود العالم لمستقبل اقتصادى أفضل

السبت، 29 يونيو 2019 09:11 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة