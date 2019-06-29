النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم الثانى فى واقعة سرقة مصوغات من شقة بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة ضبط وإحضار "محمد.ع"، المتهم الثاني بواقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول.

وكانت قد باشرت النيابة التحقيق مع "نهال.م"، خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغاً لقسم شرطة التجمع الأول، من "س. ح"، تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية التى تقدر بـ40 ألف جنيه، من داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تبين بأن خادمتها وراء ارتكاب واقعة السرقة، وبسؤالها اعترفت بسرقتها للمصوغات الذهبية بالاشتراك مع آخر "م .ع"، جاري ضبطه وأرشدت عن مكان المسروقات.

بسؤال مقدمة البلاغ تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.