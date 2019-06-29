سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم الثانى فى واقعة سرقة مصوغات من شقة بالتجمع

السبت، 29 يونيو 2019 02:59 م
النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم الثانى فى واقعة سرقة مصوغات من شقة بالتجمع مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة ضبط وإحضار "محمد.ع"،  المتهم الثاني بواقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول.

 

وكانت قد باشرت النيابة التحقيق مع "نهال.م"، خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.

 

كانت بداية الواقعة بورود بلاغاً لقسم شرطة التجمع الأول، من "س. ح"، تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية التى تقدر بـ40 ألف جنيه، من داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

 

بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تبين بأن خادمتها وراء ارتكاب واقعة السرقة،  وبسؤالها اعترفت بسرقتها للمصوغات الذهبية بالاشتراك مع آخر "م .ع"، جاري ضبطه وأرشدت عن مكان المسروقات.

 

بسؤال مقدمة البلاغ تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


سرقة مصوغات ذهبية

نيابة القاهرة الجديدة

مشغولات ذهبية

سرقة شقة

جريمة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 90 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

السبت، 29 يونيو 2019 02:36 م

القبض على سيدتين لسرقتهما شقة سكنية بحدائق القبة

السبت، 29 يونيو 2019 02:34 م

عصابات الاستيلاء على الدقيق المدعم.. تعرف على عقوبة سرقة خبز الغلابة

السبت، 29 يونيو 2019 02:13 م

القبض على عاطل وراء سرقة السيارات بمنطقة السيدة زينب

السبت، 29 يونيو 2019 01:45 م

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم

السبت، 29 يونيو 2019 01:39 م

حبس 3 متهمين بسرقة شقة سكنية فى التجمع 4 أيام

السبت، 29 يونيو 2019 12:43 م

حبس "مسجل خطر" بتهمة سرقة السيارات بالتجمع 4 أيام

السبت، 29 يونيو 2019 12:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة