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النقل: تجديد قطاعات بخط سكة حديد القاهرة – أسوان بتكلفة 650 مليون جنيه

السبت، 29 يونيو 2019 02:40 م
النقل: تجديد قطاعات بخط سكة حديد القاهرة – أسوان بتكلفة 650 مليون جنيه قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل، أنه تم إنجاز عدد من المشروعات فى مجال السكك الحديدية، حتى شهر يونيو 2019، من بينها التجديد الشامل لقطاعات على خط سكة حديد القاهرة – أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه .

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 2,086 مليار جنيه، وتطوير وتحسين وصيانة 159 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه، والتطوير الشامل لعدد 377 مزلقان على خطوط الشبكة وتنفيذ الاعمال المدنية لعدد 645 مزلقان بكلفة مليار جنيه .

كما تم توريد 40 عربة توليد قوى من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه، والتعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد قدرة "4250 "حصان + GEتاهيل 81 جرار وتوفير قطع الغيار بتكلفة 314 مليون دولار، والتعاقد على توريد عدد 1300 عربة سكة حديد جديدة بتكلفة 1,016مليار يورو.

وتابعت الوزارة:"كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه، والعمل فى مشروعات استحداث نظام الاشارات على خطوط الشبكة باجمالى اطوال 1100 كم بتكلفة تعادل 17 مليار جنيه، واتخاذ اجراءات اسناد مشروع خط القطار السريع "السخنة – العاصمة الادارية الجديدة – 6 اكتوبر – العلمين" بطول 484كم .

كما تم التعاقد مع احد الشركات النمساوية لتوريد 4 ماكينات لهندسة السكة بتكلفة 8,5 مليون يورو، والتعاقد مع احد الشركات الأسبانية لتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار بتكلفة 126 مليون يورو.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أنه تم التفاوض مع شركة بومبارديه العالمية لتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم، والتخطيط لانشاء مجموعة من خطوط السكك الحديدية الجديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع من أهمها المناشى – 6 أكتوبر بطول 60 كم والروبيكى – العاشر – بلبيس بطول 69 كم ودمياط – المنصورة الجديدة بطول 50كم و سفاجا – الغردقة الاقصر 294 كم.


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