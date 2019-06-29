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المتهم بسرقة مخزن تكييفات بمدينة نصر: كنت بنقلهم فى عربية وسرقتها بكسر القفل

السبت، 29 يونيو 2019 06:00 م
المتهم بسرقة مخزن تكييفات بمدينة نصر: كنت بنقلهم فى عربية وسرقتها بكسر القفل مضبوطات - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرق أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات.

 

اعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة، وأنه سرق المخزن بأسلوب "كسر الأقفال"، وأستأجر سيارة نقل بعدما اوهم قائدها بأنه يمتلك مخزن به تكييفات ويريد نقلها لمكان أخر.

 

 وأضاف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 5 أجهزة تكييف المستولى عليهم بمسكنه..

 

وكشف بتصرفه بالبيع فى جهاز تكييف لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وكذلك ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط عاطل لارتكابه واقعة سرقة 6 أجهزة تكييف، من داخل مخزن إحدى الشركات التجارية، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم، 10 طلقات من ذات العيار.


مدينة نصر

قسم مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

سرقة مخزن فى مدينة نصر

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