القوى العاملة:غدًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة 30يونيو

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار غدًا الأحد 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

ووافقت وزارة القوى العاملة، على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

وقالت وزارة القوى العاملة: "إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".