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القوات المسلحة تهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 11:35 ص
القوات المسلحة تهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع  والإنتاج الحربى، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2019.
 
جاء فى نص البرقية:"الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الثلاثين من يونيو بأصدق آيات التهاني مع الذكرى السادسة لثورة الشعب التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار، وإعادة بناء الوطن، والتأكيد على أن مصر لكل المصريين، وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها".
 
وتابع: "مع الاحتفال بهذه الذكرى فإن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق، بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء في سبيل واجبهم المقدس، الذى كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائما وطنا حرا آمنا لكل المصريين، رعاكم الله وأيدكم دوما بنصره، وكل عام  وسيادتكم بخير".
 
 كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
 
 
 

القوات المسلحة

الجيش المصرى

وزير الدفاع

٣٠ يونيو

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