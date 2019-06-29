القوات المسلحة الليبية: الدعم التركى للإرهابيين فى ليبيا تطور لتدخل مباشر

كتب: أحمد جمعة - إسراء أحمد فؤاد

اتهمت القوات المسلحة الليبية النظام التركى بدعم المجموعات الإرهابية، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنه فى الوقت الذى تحارب فيه القوات المسلحة الإرهاب على الأراضي الليبية؛ فإن ليبيا تتعرض منذ سنوات لدعم لوجستي تركي للعناصر الإرهابية.

وأضافت قد تطور الدعم هذه الأيام إلى التدخل التركى المباشر باستخدام الطائرات الحربية ونقل المرتزقة وإرسال السفن المحملة بالأسلحة والمدرعات والذخائر لدعم الإرهاب في ليبيا.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى أنها أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية.

وطالبت الحكومة الليبية المؤقتة طرد كافة الشركات التركية العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية؛ ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحلات الجوية المدنية (من وإلى) تركيا إلى المطارات الليبية ردا على هذا العدوان التركي الإرهابي.