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"القتل وحيازة سلاح أبيض".. بدء التحقيق مع المتهمين بقتل "فتاة العمرانية"

السبت، 29 يونيو 2019 11:30 ص
"القتل وحيازة سلاح أبيض".. بدء التحقيق مع المتهمين بقتل "فتاة العمرانية" جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شابين متهمين بقتل فتاة فى العشرينيات من عمرها داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، بعد خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة، دفعت المتهمين لتسديد طعنتين نافذتين إلى رقبتها مما أسفر عن وفاتها، ووجهت لهم النيابة تهمتى القتل وحيازة سلاح أبيض، وواجهتهما بما أسفرت عنه تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة كانت تربطها علاقة مع أحد المتهمين وتوجهت معه إلى شقة بمنطقة العمرانية، وكان ينتظره صديقه المتهم الثانى، وهناك حدث مشادة بينهما دفعت المتهمين لتسديد طعنات نافذة إليه مما أسفر عن وفاتها.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


قتل

خلافات مالية

العمرانية

مقتل فتاة العمرانية

علاقة عاطفية

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