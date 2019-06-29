القبض على 20 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بقليوب وشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 20 تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية شملت أقسام بنها وشبرا الخيمة وقليوب ،والخانكة والعبور والخصوص.

تم خلال الحملة، ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن 2 كيلو من الحشيش المخدر، و390 جرام من مخدر الهيروين، و250 قرصا مخدرا، و25 جرام استروكس ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.