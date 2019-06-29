القبض على مسجل خطر أثناء بيعه سيارة مسروقة فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث بالقاهرة، القبض علي مسجل خطر أثناء بيعه سيارة مسروقة بالمعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط مسجل خطر سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سلاح أبيض" ، وذلك اثناء قيامه بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى.

وبمواجهه المتهم إعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.