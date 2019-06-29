القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم كيلو هيروين بالغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء احمد جمعة، محمود عبدالجواد معاونى المباحث من ضبط أكبر تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة.

المكون من "إبراهيم ال " مقيم على اغا 47 سنة ومقيم على اغا ثان طنطا وله كارت تخصص إجرامى، "إبراهيم م ال" وشهرته بوجى مقيم على اغا 34 سنة وله كارت تخصص إجرامى، وبحوزتهم اسطوانتان من مخدر الهيروين تزن كيلو، ميزان حساس، سلاح أبيض مطواة مبلغ مالى، هاتف محمول.

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم بغرض الاتجار فى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.