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القبض على تشكيل عصابى تقوده سيدة تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر

السبت، 29 يونيو 2019 03:05 م
القبض على تشكيل عصابى تقوده سيدة تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر حبس - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، على القبض على تشكيل عصابى تقودة سيدة تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة و4 عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب (كسر الباب).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 10 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وبإرشادهم تم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (صاحب محل للمشغولات الذهبية - مقيم بالجيزة، صائغ بذات المحل - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

 

وبإرشادهم تم ضبط شاشة (LCD) وهاتف محمول، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأشخاص لا يمكنهم الإرشاد عنهم.

 

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


جريمة سرقة بمدينة نصر

تشكيل عصابى

مسروقات

النيابة العامة

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