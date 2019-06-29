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الغرف الصناعية تنتهى من ملاحظاتها على قانون اتحاد الصناعات..الأسبوع الجارى

السبت، 29 يونيو 2019 01:00 ص
الغرف الصناعية تنتهى من ملاحظاتها على قانون اتحاد الصناعات..الأسبوع الجارى الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات مع الزميل إسلام سعيد
كتب إسلام سعيد

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تنتهى الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات من صياغة ملاحظاتها على قانون الاتحاد، وذلك بعد إقراره، من أجل صياغة مواد جديدة فى لائحة القانون لعلاج أى قصور فى أى من مواد القانون.
 
ومن المقرر أن تعقد غرفة الصناعات الهندسية، اجتماعا لها منتصف الأسبوع الجارى، لإعداد مذكرة بملاحظات الصناعات الهندسية على قانون الاتحاد، على أن يحضره المهندس حسام فريد والمهندس حسام حمدى عبد العزيز مستشارى وزير الصناعة.
 
وأفاد مصدر فى اتحاد الصناعات، أنه على مدار الأسبوعين الماضيين عقد كل من الدكتور خالد عبد العظيم واللواء مؤمن مخيمير مديرا اتحاد الصناعات، عدة لقاءات مع مديرى الغرف الصناعية بشأن لائحة قانون الاتحاد.
 
وكشف الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن لائحة قانون الاتحاد ستصدر خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتشاورمع الغرف الصناعية بشأن المواد المجملة فى القانون، للوصول إلى تفصيلها فى اللائحة التنفيذية.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات الداخلية فى اتحاد الصناعات ستكون خلال عام، بعد الانتهاء من القانون، والذى يمنح الغرف الصناعية ومجلس الاتحاد مدة عام.
 
 

الغرف الصناعة

اتحاد الصناعات

لائحة اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد

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