العثور على جثة على الطريق الزراعى بقرية المطيعة فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

عثر أهالي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط على جثة وسط الزراعات بأحد الطرق الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان المركزي.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، بالعثور على جثة بطريق زراعي بقرية المطيعة دائرة مركز شرطة أسيوط .

وبالانتقال تبين مصرع أحد ألأشخاص وبالتحري وسؤال أهليته والتحريات، توصل فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص بينه وبين المجنى عليه خلافات على أرض زراعية، وتمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العض على النيابة العامة.