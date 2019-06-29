العثور على جثة بجوار الوحدة الصحية بقرية بصرة بمركز الفتح بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

عثر أهالى قرية بصرة التابعة لمركز الفتح على جثة لرجل مسن بجوار الوحدة الصحية لقرية بصرة التابعة لمركز الفتح، وتم نقل الجثة لمستشفى الإيمان العامة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ من أهالى قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بالعثور على جثة لرجل مسن "85 سنة " غير معلوم الاسم، وبالانتقال والإسعاف عثر على جثة لرجل مسن ليس بها إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.