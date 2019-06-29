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الصين تشدد عمليات الرقابة على اللقاحات بعد سلسلة من الفضائح

السبت، 29 يونيو 2019 10:00 م
الصين تشدد عمليات الرقابة على اللقاحات بعد سلسلة من الفضائح الرئيس الصينى
بكين (رويترز)

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أقرت الصين قانونا، اليوم السبت، يشدد الرقابة والقواعد الإدارية على كيفية دخول اللقاحات للسوق بما يفرض قواعد أكثر صرامة على إنتاجها وتوزيعها والأبحاث التى تجرى عليها بعد سلسلة من فضائح السلامة.

وتعهدت الصين بتنفيذ إصلاحات لتحسين إنتاج وإدارة التطعيمات بعد الفضائح التى شملت تزوير شركة لسجلات الإنتاج والتفتيش العام الماضى لبيع لقاحات غير فعالة مما هز ثقة الناس فى العقاقير المصنعة محليا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبات مشددة على من يشاركون فى ممارسات غير قانونية مثل تزوير البيانات ومن يعرقلون التحقيقات.

 

 

بكين (رويترز)


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أخبار الصين

الرقابة على اللقاحات

سلسلة من الفضائح

الفساد فى الصين

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