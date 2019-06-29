سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 05:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يؤكد لسكرتير عام الأمم المتحدة دعم مصر لجهود السلم والأمن الدوليين

السبت، 29 يونيو 2019 04:42 م
السيسي يؤكد لسكرتير عام الأمم المتحدة دعم مصر لجهود السلم والأمن الدوليين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة
أوساكا- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الجالي
 
 
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.
 
السيسى-مع-الامين-العام-للامم-المتحدة
 
من جانبه، أعرب "جوتيريش" عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مؤكداً دور مصر المحوري فى أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.
 
وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي؛ أشار السكرتير العام إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصري الحيوي لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص التطلع لدفع التعاون والتكامل بين المنظمتين في إطار قيادة مصر لدفة العمل الأفريقي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أجندتي التنمية 2030 و2063، والتعامل مع تحديات السلم والأمن التي تجابهها القارة، وتعزيز جهود بناء السلام.
 
WhatsApp-Image-2019-06-29-at-4.31.35-PM
 
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت سياسة مصر الخارجية في هذا الصدد التى تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وصون مقدرات شعبها الشقيق ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فى الحفاظ على الأمن ومكافحة الارهاب، وقد تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء هذا الملف.

 
 

السيسي

سكرتير عام الامم المتحدة

القضايا الاقليمية

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

السبت، 29 يونيو 2019 09:47 ص

قمة العشرين ..الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

السبت، 29 يونيو 2019 09:35 ص

مباحثات مهمة بين الرئيس وولى العهد السعودى بـ"أوساكا".. السيسى يؤكد ارتباط أمن منطقة الخليج بالأمن القومى المصرى.. و"بن سلمان": كل التقدير والمودة لمصر قيادة وشعبا.. متحدث الرئاسة:الأزمة السورية تتصدر المباحثات

السبت، 29 يونيو 2019 09:01 ص

قمة العشرين ..السيسى يؤكد لـ"جوتيريش" أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية

السبت، 29 يونيو 2019 08:53 ص

قمة العشرين ..الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

السبت، 29 يونيو 2019 08:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات الجارى تنفيذها بمصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات الجارى تنفيذها بمصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة