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السياحة التونسية: لم يتم إلغاء حجوزات أو مغادرة وفود سياحية إثر العمليتين الإرهابيتين

السبت، 29 يونيو 2019 08:00 م
السياحة التونسية: لم يتم إلغاء حجوزات أو مغادرة وفود سياحية إثر العمليتين الإرهابيتين قوات الامن التونسية
أ ش أ

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أكد مسئول الإعلام والاتصال بوزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية نوفل الصالحي ، اليوم السبت ، أنه لم يتم إلغاء أيه حجز قائم نحو الأراضي التونسية ولم يتم تسجيل مغادرة أي وفد سياحي ولا طلب مغادرة على أثر العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا أول أمس بالعاصمة .

 

وقال الصالحي - في تصريح اليوم السبت- إن الوزارة تتابع بصفة مستمرة الوضع في إطار غرفة عمليات يترأسها وزير السياحة، روني الطرابلسي و تضم فريقا متكاملا ومختصا من الوزارة والمندوبين المحليين للسياحة وممثلي السياحة في الخارج.

 

وأضاف أنه تم تشكيل الغرفة مباشرة عقب حدوث العمليتين الارهابيتين لمتابعة الوضع عن كثب وطمأنة الوفود السياحية الأجنبية والتونسية وهي على اتصال مباشر مع وكالات السفر العالمية الذين أكدوا استمرار قدوم الوفود السياحية بصفة عادية. مشيرا إلى أن الاستعدادات الأمنية للموسم السياحي انطلقت منذ بداية العام الجاري .

 

كانت تونس قد شهدت أول أمس عمليتين إرهابيتين نفذت إحداهما بشارع شارل ديجول والثانية على مستوى الباب الخلفي لمقر الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب بالقرجاني.

 


تونس

عمليات ارهابية

الارهاب

حجوزات

السياحة التونسية

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