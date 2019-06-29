السعودية تواصل دعم اليمن وتوزع 40 صهريجا لنقل المياه بسبع محافظات يمنية

كتبت إيمان حنا

تواصل المملكة العربية السعودية دعمها للشعب اليمنى من خلال مشروعات البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، الذى يعمل على مساندة الحكومة الشرعية وأجهزتها التنفيذية بالمحافظات والمناطق المحررة شاملة كل الجوانب والمجالات التنموية والخدمية.

وفى هذا الإطار دشن البرنامج السعودي في العاصمة المؤقتة عدن مشروع توزيع عدد 40 صهريجا لتسهيل عملية نقل مياه الشرب إلى المناطق والتجمعات السكانية المتضررة جراء الحرب في سبع محافظات يمنية محررة هي (عدن، تعز، الضالع، لحج، شبوة، حضرموت، أبين) وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة اليمنية الدكتور سالم الخنبشي، وممثل البرنامج السعودي المهندس سلمان الحزيمي، ومدير مكتب البرنامج في عدن، وممثلين عن السلطة المحلية في المحافظات المستفيدة.





ومن جانبه أشاد نائب رئيس وزراء الحكومة اليمنية بمساندة المملكة العربية السعودية، اعتبر أن توزيع صهاريج نقل مياه الشرب علامة بارزة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن كونه يلامس احتياجات المواطنين الفعلية وسيعود بالفائدة على كثير من الأهالي في المحافظات المحررة.

كما أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أن مشروع توزيع صهاريج المياه جاء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشأن دراسة احتياجات الشعب اليمني وتقديم كل أوجه الدعم للقطاعات الخدمية والتنموية والإعمارية بما في ذلك قطاع المياه.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل منذ تأسيسه على دعم قطاع المياه في اليمن عبر عدة مشاريع تنوعت بين إنشاء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة وكذلك توزيع صهاريج المياه وحفر الآبار بمحافظات (مأرب، المهرة، سقطرى، حجة) بالإضافة إلى إنشاء خطوط نقل للمياه في مدينة الغيضة مع صيانة وتطوير شبكة التوزيع السابقة بذات المدينة.