سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تواصل دعم اليمن وتوزع 40 صهريجا لنقل المياه بسبع محافظات يمنية

السبت، 29 يونيو 2019 01:01 م
السعودية تواصل دعم اليمن وتوزع 40 صهريجا لنقل المياه بسبع محافظات يمنية جانب من ممثلى السلطة المحلية بعدن وممثلى البرنامج السعودى
كتبت إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل المملكة العربية السعودية دعمها للشعب اليمنى من خلال مشروعات البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، الذى يعمل على مساندة الحكومة الشرعية وأجهزتها التنفيذية بالمحافظات والمناطق المحررة شاملة كل الجوانب والمجالات التنموية والخدمية.

وفى هذا الإطار دشن البرنامج السعودي في العاصمة المؤقتة عدن مشروع توزيع عدد 40 صهريجا لتسهيل عملية نقل مياه الشرب إلى المناطق والتجمعات السكانية المتضررة جراء الحرب في سبع محافظات يمنية محررة هي (عدن، تعز، الضالع، لحج، شبوة، حضرموت، أبين) وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة اليمنية الدكتور سالم الخنبشي، وممثل البرنامج السعودي المهندس سلمان الحزيمي، ومدير مكتب البرنامج في عدن، وممثلين عن السلطة المحلية في المحافظات المستفيدة.

90130fcc-65af-44d9-a84f-44353db25564
 

 

ومن جانبه أشاد نائب رئيس وزراء الحكومة اليمنية  بمساندة المملكة العربية السعودية، اعتبر أن توزيع صهاريج نقل مياه الشرب علامة بارزة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن كونه يلامس احتياجات المواطنين الفعلية وسيعود بالفائدة على كثير من الأهالي في المحافظات المحررة.

كما أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أن مشروع توزيع صهاريج المياه جاء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشأن دراسة احتياجات الشعب اليمني وتقديم كل أوجه الدعم للقطاعات الخدمية والتنموية والإعمارية بما في ذلك قطاع المياه.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل منذ تأسيسه على دعم قطاع المياه في اليمن عبر عدة مشاريع تنوعت بين إنشاء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة وكذلك توزيع صهاريج المياه وحفر الآبار بمحافظات (مأرب، المهرة، سقطرى، حجة) بالإضافة إلى إنشاء خطوط نقل للمياه في مدينة الغيضة مع صيانة وتطوير شبكة التوزيع السابقة بذات المدينة.


اليمن

السعودية

دعم اليمن

عدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة