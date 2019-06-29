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الرئيس الروسى: مسألة عودة البحارة الأوكرانيين يجب حلها فى جو عملى هادئ

السبت، 29 يونيو 2019 05:01 م
الرئيس الروسى: مسألة عودة البحارة الأوكرانيين يجب حلها فى جو عملى هادئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت ، أن مسألة عودة البحارة الأوكرانيين لوطنهم يجب أن تحل في جو عملي وبهدوء.

 

وقال بوتين وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إننا سنعمل على حل هذه المشكلة بهدوء وفي جو عملي حيث أننا لدينا أسئلة بشأن بعض الأشخاص المحتجزين في أوكرانيا، هم قاموا (البحارة) بمجرد تنفيذ للأوامر، ونحن ندرك ذلك، لكنهم انتهكوا القانون الروسي، لذلك، نحن بحاجة إلى العمل بهدوء لحل تلك المسألة".

 

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث في مضيق كيرتش بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم قاما بإدارة هذه العملية الخاصة، موضحا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز هو نتيجة تراجع شعبية الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قبيل الانتخابات ،و مؤكدا أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ مهامها بالدفاع عن حدود الدولة الروسية.

 

يذكر أن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش، وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.

 


روسيا

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين

البحارة الأوكرانيين

أوكرانيا

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