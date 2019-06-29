الرئيس الأمريكى يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ"الرائعة"

(أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الصينى شى جين بينج كان رائعا، مشيرا إلى أن البلدين ستواصلان المفاوضات بشأن التجارة.

وأكد أنه لن يتم رفع التعريفات الجمركية التى فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات صينية على الأقل فى الوقت الحالى، موضحا فى الوقت ذاته أنه لن يتم إضافة رسوم أخرى عليها.

وأشار إلى أن الصين ستواصل المشاورات لبدء شراء أغذية ومنتجات زراعية أمريكية فى أقرب وقت، موضحا أن هذا سيعود بنفع كبير على المزراعين الأمريكيين.

ووصف ترامب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بالاتفاقية المريعة وأحد أسوأ الاتفاقيات التى أبرمت وأنها سببت معاناة المزارعين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تجارة رائعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وستكون اتفاقيات مميزة.