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الداخلية الليبية : 28 عنصرا بالأمن المركزى بمستشفى غريان تعرضوا للتصفية رميا بالرصاص

السبت، 29 يونيو 2019 07:01 م
الداخلية الليبية : 28 عنصرا بالأمن المركزى بمستشفى غريان تعرضوا للتصفية رميا بالرصاص قوات الجيش الليبى
أ ش أ

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أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ، اليوم السبت ، أن تقارير الطب الشرعي والنيابة بشأن جثامين 28 من عناصر الأمن المركزي العاملين في مدينة غريان أكدت في غالبيتها تعرضهم للتصفية رمياً بالرصاص من مسافة قريبة وبعضهم كانوا من المكلفين أصلاً بحماية المستشفى ورفضوا الخروج منه حتى تم أسرهم أحياء وتصفيتهم.

 

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية - في بيان نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن تقرير الطب الشرعي ونيابة الزنتان ، أكدا أيضا أن غالبية جثامين عناصر الجيش والأمن المركزي التي تسلموها من غريان عن طريق الهلال الأحمر قد تمت تصفيهم رمياً بالرصاص مع تعرض بعض منهم لتشويه متعمد في الوجه وبعضهم يحمل آثار دهس بالسيارات.

 

يذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر قد هدد في وقت سابق بالرد القاسي على من قام بتصفية وهدم المنازل في مدينة غريان ، مؤكدا أن هذا العمل لن يمر دون عقاب أو ملاحقة قانونية

 

 


ليبيا

الجيش الليبى

قصف

تصفية

غريان

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