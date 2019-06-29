الداخلية الفرنسية: تظاهر 10 آلاف شخص ضمن الأسبوع الـ33 للـ"سترات الصفراء"

كتب: أحمد علوى

تظاهر الآلاف من أعضاء حركة السترات الصفراء اليوم السبت ضمن فعاليات الأسبوع الـ33 على التوالى، للتنديد بسياسة الحكومة الفرنسية، وكذلك لمطالبة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالتخلى عن منصبه.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية فى بيان لها أن أعداد المتظاهرين اليوم بلغت 10 آلاف شخص، واندلعت الاحتجاجات من ساحة الشانزليزيه التى باتت الشاهد على الكثير من أحداثهم.

ويذكر أنه بدأت الحركة فى نوفمبر 2018، للاحتجاج فى البداية على زيادة ضريبة الوقود المخطط لها، لكنهم تحولوا بعد ذلك إلى حركة أكبر ضد سياسات الحكومة الفرنسية، حتى طالبوا برحيل ماكرون.