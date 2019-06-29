"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الخدمات المالية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 156.3 مليون ورقة بقيمة 643.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 340.4 مليون ورقة، بقيمة 605.1 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 105 مليون ورقة بقيمة 555.6 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 6.7 مليون ورقة بقيمة 401.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 62.3 مليون ورقة بقيمة 320.7 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 38.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 254.3 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 12.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 120.95 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 31 مليون ورقة منفذة بقيمة 113.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 15.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 105.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 99.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 440 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 2788 ورقة بقيمة 189 ألف جنيه.