الحكومة تنفى تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة أمم أفريقيا

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، مُوضحةً أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعياً، وأن ذلك لا يُحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.