سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 11:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة أمم أفريقيا

السبت، 29 يونيو 2019 11:16 ص
الحكومة تنفى تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة أمم أفريقيا رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، مُوضحةً أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعياً، وأن ذلك لا يُحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

ولفتت الوزارة إلى أن تنظيم مصر للبطولة واستضافتها على أرضها له العديد من المكاسب ليست فقط المادية، وإنما هناك مكاسب سياسية وثقافية، فمن الناحية الاقتصادية والسياحية من المتوقع أن تحقق مصر ما يقرب من 20 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الزائرين السائحين نحو 700 ألف سائح من الدول العربية والأفريقية ، مما سينعكس بالإيجاب على معدلات الإشغال الفندقي فى مصر خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 70 و80% من جنسيات مختلفة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.

 


الامم الافريقية

ميزانية الدولة

تقرير الشائعات

امم افريقيا 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية: «مصر 2019» ملتقى نجوم الكرة العالمية.. قمة "إفريقية - صينية" على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.. 3 مواجهات مهمة فى بطولة الأمم الإفريقية اليوم.. قضية رشوة جديدة تلاحق أمير قطر بسبب مونديال 2017

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص

الشعوب العربية ترد على "هاشتاجات" قطر المزيفة.. لجان الدوحة الالكترونية تعبث فى الظلام لضرب صلاح والفراعنة.. نجاح كأس الأمم الأفريقية 2019 يتسبب فى جنون تميم وأعوانه.. الجماهير الشقيقة ترفض فتنة خفافيش الظلام

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:54 م

موعد مباراة مصر وأوغندا فى ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:09 م

الجزائر تكرس عقدة السنغال فى كأس الأمم الأفريقية.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:17 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة