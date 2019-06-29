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الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

السبت، 29 يونيو 2019 11:21 ص
الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
 
وأكدت وزارة الصحة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وتابعت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة أو مسرطنة خاصة بفيروس سي أو أي عقار آخر، كما شددت على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة.

 

 

 


الحكومه

ادوية مسرطنة

فيروس سى

تقرير الشائعات

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