الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الصحة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.