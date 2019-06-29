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الحكومة الليبية المؤقتة تدين تصفية جرحى الجيش بمستشفى غريان

السبت، 29 يونيو 2019 05:33 م
الحكومة الليبية المؤقتة تدين تصفية جرحى الجيش بمستشفى غريان الجيش الليبى
أ ش أ

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أدانت الحكومة الليبية المؤقتة ، اليوم السبت ، عملية تصفية جرحى الجيش في مدينة غريان على يد قوات تابعة للوفاق.

 

وقالت الحكومة المؤقتة - في بيان نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية - إنها تدين بأشد عبارات الشجب والاستنكار العمل الإجرامي الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان ما أدى إلى مقتل العديد منهم.

 

وأكدت الحكومة المؤقتة أن هذا العمل البشع يعد جريمة نكراء ترفضه كل الأعراف والمعاهدات الإنسانية، وتنكره جميع المواثيق الحربية التي تجرم قتل الجرحى والأسرى، وما هذا التصرف الأرعن، والجرم الفادح إلا دليل ناطق على داعشية هذه الجماعات الإرهابية، موضحة إن من أعانهم على هذه الجرائم الفظيعة، بخيانة أو تهاون أو مساعدة أي كان نوعها، هم شركاء في الجريمة وسيدفعون ثمن غدرهم.

 

وأضافت الحكومة المؤقتة :" أن هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة لن تثني عزمنا شعبا وحكومة وجيشا عن المضي قدما لتطهير كل شبر من ليبيا" ، معربة عن إدانتها الصمت المرِيب من قبل بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها غسان سلامة حيال هذه الجريمة .. داعية المواطنين إلى التوحد في محاربة هذه الفئات.

 

كما أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات ما وصفها بالجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيات طرابلس، في مدينة غريان بشمال غرب البلاد.

 

وذكر المجلس - في البيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - :" أن الميليشيات قامت بتصفية جرحى قواتنا المسلحة بمستشفى غريان في تجرد كامل من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب".

 

وكانت ميليشيات طرابلس أعلنت ، الخميس الماضي ، استعادة السيطرة على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسة للجيش الوطني الليبي في معاركه جنوب العاصمة ، واتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش تركيا بدعم الميليشيات في السيطرة على غريان.

 

وفي هذا الإطار، استنكر البرلمان الليبي "التدخل التركي السافر، وإعلانها الحرب على ليبيا وشعبها، عبر المشاركة في عمليات الميليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني، وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي، وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه الميليشيات المتطرفة".

 


ليبيا

تركيا

غريان

الوفاق

الجيش الليبى

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