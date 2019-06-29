الجنايات تنتظر عامل وابنه: قتلا شقيق الأول بسبب خلاف على الميراث فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عامل وابنه لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة قتل شقيق الأول بسبب الخلاف على الميراث.

تعود احداث الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى بوصول "مجدى ك" 55 سنة ، فرارجى جثة هامدة مصابا بطعنات متفرقة.

تبين من التحريات والتحقيقات وجود خلافات بين المجنى عليه وشقيقه "محمد ك"، 50 سنة، صاحب مكتب تأجير سيارات، بمنطقة حلوان البلد، وابنه "أحمد م"، 26 سنة ، قاما على إثرها بقتل المجنى عليه.

ألقت قوة القبض على المتهمين وحررت المحضر اللازم وقررت النيابة العامة دفن الجثة بعد تشريحها وحبس المتهمين وإحالتهما لمحكمة الجنايات.