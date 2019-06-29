الثلاثاء.. مجلس الأعمال المصرى الكندى ينظم ندوة حول تحديات الاقتصاد الرقمى

كتب عبد الحليم سالم

يستضيف مجلس الأعمال المصرى الكندى، الثلاثاء المقبل، عددٍ من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ندوة حول "الاقتصاد الرقمى.. الفرص والتحديات" بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء والسفراء العرب والأجانب وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى.

وقال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، فى بيان له، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو التحول الرقمى، وظهر ذلك فى الجهود المكثفة بمختلف الوزارات والبنك المركزى، وإطلاق العديد من المبادرات لمواكبة التطورات العالمية ودخول عالم الاقتصاد الرقمى.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمى أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى هذا المجال، وأصبح عنصرا رئيسيا لتحقيق التقدم الاقتصادي واستدامة النمو وخلق المزيد من فرص العمل، لذلك ستناقش الندوة استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى مجال التحول الرقمى وفرص التعاون مع الشركات العالمية فى هذا المجال وأهم المبادرات المستقبلية لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية، بالاضافة إلى استعراض تحديات الاقتصاد الرقمى فى مصر.

وأوضح رسلان أن الندوة ستناقش كذلك خطط الوزارة للتواجد على خريطة صناعة البيانات العالمية، و كذلك استراتيجية الذكاء الاصطناعى وأهم الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية والعالمية فى هذا المجال، وكذلك أهم مجالات التعاون مع مختلف الوزارات للتحول الرقمى وتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة.

وكشف المهندس معتز رسلان، عن أنه سيتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى وجمهورية مالطا بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم فى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن الاتفاقية سيتم توقيعها مع سفير مالطا بالقاهرة.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف التنسيق لترتيب عدد من البعثات التجارية بين البلدين، وكذلك تنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات التى تسهم فى تعزيز التعاون الثنائى، لافتا إلى أن مالطا من الدول التى تمتاز بالفرص الواعدة امام المنتجات والسلع المصرية.

وأوضح أنه سيتم أيضا على هامش الندوة تكريم سفير أستونيا فى مصر ساندر سونى ، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر ، وذلك تكريما لجهوده الكبيرة فى دعم ودفع علاقات التعاون بين مصر واستونيا فى جميع المجالات، لافتا إلى دوره الكبير فى نجاح البعثة التجارية الأخيرة للمجلس المصرى للتعاون الدولى والتى زارت استونيا ولاتفيا مؤخرا، وبذل خلال فترة عمله بمصر الكثير من الجهود التى ساهمت فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.