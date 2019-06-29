"الثروة الحيوانية": 696 مليون و395 ألف جنيه قروض البتلو لـ 4960 مستفيد

كشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن أن إجمالى قروض إحياء مشروع البتلو بلغت 696 مليون و395 ألف بعدد 4960 مستفيد لتمويل عدد 50143 رأس ماشية، وأن نسبة استرداد القروض سجلت 100% وقت استحقاقها.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، اليوم السبت، خلال عرضة التقرير السنوى لوزارة الزراعة، إنه تم الموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى لتناسب صغار المربين، استيراده عجلات عشار للمزارع النظامية.

وأضاف رئيس الثروة الحيواينة، أنه تم السماح باستيراد عشرة سلالات جديدة من الأغنام والماعز لأول مرة إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.