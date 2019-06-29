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التنمية المحلية: 1182 تقدموا لشغل 65 وظيفة قيادية والاختبارات الاسبوع المقبل

السبت، 29 يونيو 2019 09:27 ص
التنمية المحلية: 1182 تقدموا لشغل 65 وظيفة قيادية والاختبارات الاسبوع المقبل الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات "وكيل أول وزارة - وكيل وزارة - مدير عام"، للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء، الاسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيتم إجراء الاختبارات بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث تقدم لشغل تلك الوظائف 1182 متقدم فى الاعلان رقم 2 لسنة 2019، وسيتم إجراء اختبار نظرى للمتقدمين يتضمن "المهارات القيادية - المهارات السلوكية - الحاسب الآلى - اللغات - المعلومات والثقافة العامة".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء مقابلة للمتقدمين من خلال لجنة برئاسته وتضم مجموعة من السادة المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة، مؤكدة سعيها لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.


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