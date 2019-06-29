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التحريات: حريق محل ملابس البدرشين نجم عن ماس كهربائى ولا شبهة جنائية

السبت، 29 يونيو 2019 01:00 ص
التحريات: حريق محل ملابس البدرشين نجم عن ماس كهربائى ولا شبهة جنائية حريق - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، التحريات فى الحريق الذى شب بمحل ملابس بسوق البدرشين، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من خلال المعاينة احتراق محتويات المحل، وتشير التحريات الأولية، إلى أن ماس كهربائى، وراء اندلاع النيران، وأخطر رجال المباحث النيابة، لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل ملابس بسوق البدرشين، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


حريق محل

حريق محل ملابس

حريق محل بالبدرشين

الحماية المدنية

اطفاء حريق البدرشين

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