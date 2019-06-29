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البيئة: حملات تفتيشية بالإسكندرية لمتابعة كيفية التخلص من المخلفات الصلبة

السبت، 29 يونيو 2019 12:37 م
البيئة: حملات تفتيشية بالإسكندرية لمتابعة كيفية التخلص من المخلفات الصلبة إحدى شواطئ الإسكندرية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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شن الفرع الإقليمى لوزارة البيئة فى محافظة الإسكندرية، حملات تفتيشية على عدد من المنشآت للوقوف على مدى التزامها بالاشترطات البيئية، حيث تم التفتيش على إحدى القرى السياحية لمتابعة كيفية التخلص من المخلفات الصلبة، والتأكد من تجميعها فى حاويات وسيارات مخصصة لهذا الشأن، والتخلص منها فى المناطق المحددة لذلك.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أنه تم أيضًا معاينة إحدى المستشفيات، ضمن خطة فرع الإسكندرية، للتفتيش على المنشآت الصحية للكشف عن طرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة وبيان مدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون حماية البيئة، وأيضا معاينة إحدى شركات مياه الشرب بمنطقة السيوف.

وفى سياق متصل فقد تم تنفيذ ندوة توعية بيئية للسيدات بإحدى الجمعيات، فى إطار فعاليات يوم البيئة العالمى تناولت الندوة الحديث عن دور المرأة فى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث .


يوم البيئة العالمى

تلوث

البيئة

الإسكندرية

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