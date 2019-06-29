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البيئة: ارتفاع عدد المنشآت المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لـ 66 منشأة

السبت، 29 يونيو 2019 12:01 م
البيئة: ارتفاع عدد المنشآت المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لـ 66 منشأة مداخن - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إن فريق عمل الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، قام بمعاينة إحدى الشركات المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته والانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات الصادرة من مداخن الشركة كما تم التأكد من جودة ومطابقة البيانات لأجهزة الرصد مع الأسس والقواعد الموضوعة من جهاز شئون البيئة بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة فىبيان اليوم، أنه بإعلان هذا الربط فقد ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية 66 منشأة تمثل 274 مدخنة، فى إطار إحكام السيطرة على الإنبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى حيث يتم استخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها فى قانون البيئة .


وزارة البيئة

الايثلين

قانون البيئة

الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

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