البرلمان الليبي يدين تصفية مليشيات السراج لأسرى الجيش فى غريان

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة السراج بتصفية جرحى القوات المسلحة بمستشفى غريان في تجرد كامل من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب.

كما استنكر مجلس النواب الليبي التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دولياً وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لقتل الشعب الليبي وحكمه بالإعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون.

وأكد مجلس النواب الليبي ان الدعم التركي والقطري المتواصل للمليشيات المسلحة لن ينجح فى عرقلة الشعب عن تحرير البلاد، مؤكدا ثقته فى الجيش الليبي فى معركته ضد الإرهاب.