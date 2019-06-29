سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان بعد هزيمة مرشحه بأسطنبول

السبت، 29 يونيو 2019 12:09 ص
الانشقاقات تضرب حزب أردوغان بعد هزيمة مرشحه بأسطنبول أردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزمة كبرى تضرب زلزال حزب العدالة والتنمية، بعد الهزيمة المذلة فى إسطنبول، حيث أبدى أعضاؤه تذمرهم واعتراضهم على سيطرة رجب أردوغان ورجاله على اتخاذ القرار، الهلع فى صفوف الحكومة التركية لم يشغلها عن سيناريو تعطيل تأسيس حزب سياسى جديد، وحمل الغاضبون من سموهم مراكز القوى داخل الحزب مسئولية هزيمة إسطنبول مرتين خلال 3 شهور، وطالبوا بإجراء تعديلات جذرية فى طريقة إدارة الأمور داخل الحكومة ومجلس الوزراء والعدالة والتنمية، محذرين من أن التجاهل قد يدفعهم إلى الانشقاق.

 

مواقع تركية معارضة، أكدت أن التحرك يأتى بعد يومين من الهزيمة الموجعة التى تعرض لها مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق، بن على يلدريم، أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، بفارق يقترب من 800 ألف صوت، رغم خسارته فى الجولة الأولى بفارق 13 ألف صوت فقط.


وقالت مصادر، إن تصفية الحساب داخل حزب العدالة والتنمية بدأت بعد الهزيمة المذلة، خصوصًا أن الأعضاء لم يتقبلوا تصريحات أردوغان التى تِبعت هزيمة إسطنبول، وحاول من خلالها تهدئة الموالين له ولحزبه، قائلاً: "لا يمكن لوم الشعب أبدًا، سنبحث عن طرق لإثبات أين توجد أوجه القصور والخطأ".
 

ومع تزايد الانشقاقات داخل العدالة والتنمية، والتى بدأ ظهورها بانتهاء انتخابات مارس الماضى الصادمة، تواترت الأنباء عن إطلاق حزب جديد، يضم قيادات منشقة عنه، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق على باباجان.
 

فى تحرك استباقى، لإجهاض خطط تأسيس حزب جديد، طالب العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى لعدد النواب اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسى، من 20 إلى 30 عضوًا، وينص الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان التركى، على ضرورة أن يضم الحزب السياسى داخل البرلمان 20 نائبًا على الأقل.


تركيا

عاجل

اردوغان

المعارضة التركية

اخبار

اخبار تركيا

اخر الاخبار

الحكومة التركية

حزب العدالة والتنمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. ترامب يتجاهل أردوغان فى قمة العشرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:40 م

"أردوغان يعاقب شعبه".. زيادة فى أسعار الكهرباء بعد خسارة حزبه فى أسطنبول

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:00 م

شقيق "زكى مبارك" يعرى القتلة أمام العالم.. الأدلة دحضت افتراءات أردوغان حول مقتل الشاب الفلسطينى.. والاعتداء على نجلة شقيق الضحية أبرز وحشية النظام التركى.. واستمرار الانتهاكات فى السجون

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:30 م

لماذا يسعى "أردوغان" لمحاربة صلاحيات " أوغلو" فى إسطنبول؟

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:30 م

فيديو.. قنوات الإخوان منابر للكذب ونشر الرذيلة.. أيمن نور يدعى على قناته للمرة العاشرة عودته لمصر قريبا.. والتنظيم يروج عبرها شائعات وفاة الرئيس التونسى.. ومستشار أردوغان يحرض على ممارسة الزنا

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:30 م

فضائح إردوغان على طاولة المجلس الدولى لحقوق الإنسان.. تقرير يكشف انتهاكات تركيا لحرية الرأى والتعبير.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف من وظائفهم خلال 3 سنوات.. و80 كاتبا و16 أكاديمى خضعوا للملاحقات القضائية

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:00 م

فيديو.. فضائح قنوات الإخوان فى تركيا.. كيف حرض مستشار أردوغان على "الزنا"؟

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة