الانبا صموئيل يترأس احتفال عيد تكريس دير القديسين قزمان ودميان بمنيل شيحة

سارة علام

احتفل دير القديسين قزمان ودميان الأثري بمنيل شيحة التابع لإيبارشية طموه أمس بعيد تكريس القديسين، حيث صلى الأنبا صموئيل أسقف طموه، عشية العيد بمشاركة لفيف من الكهنة والرهبان وعدد كبير من الشعب، وقام بتطييب رفات القديسين مع التمجيد.

الجدير بالذكر أن دير الخمسة وأمهم أو دير قزمان ودميان بمنية شيحة هو دير أثرى في جنوب مدينة الجيزة بحوالي 3كم في ناحية المنيل "منيل شيحة" الواقعة غرب النيل أمام المعادى على طريق الحوامدية. والدير يقع غرب شريط السكة الحديد في وسط الزراعة ويرجع للقرن الرابع الميلادي واستمر عامرا رهبانيا حتى القرن 14 الميلادي وكانت تصل ما بينة وبين دير طموة القريب سرداب طويل كان يستخدم في أيام الاضطهاد حسب ما هو متوارث وهو في نفس الوقت أحد أديرة برية منف القديمة التي ترهب بها القديس أنبا هدرا الأسواني.