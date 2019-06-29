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الاستئناف: بدء تشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف بشبرا الخيمة

السبت، 29 يونيو 2019 07:04 م
الاستئناف: بدء تشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف بشبرا الخيمة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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أمر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، تشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة، لكى يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام والمستندات الموجودة فى ملفات القضايا المنتهية بصدور أحكام فيها، والمحفوظة لدى مأمورية حفظ شبرا الخيمة والخاصة بجميع الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها فى القضايا المدنية والتجارية.

 

وأثنى المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى بيان للمحكمة، على الدور الذى قام به المستشار دكتور محمود عبد الفتاح -نائب رئيس محكمة النقض - المنتدب للإشراف وإدارة طعون النقض فى مواد الجنح بمحكمة استئناف القاهرة، فى متابعة وتنفيذ عملية التطوير التكنولوجى لجميع أقسام المحكمة ومأمورياتها، موضحا انه قد ثبت من خلال ما قدمه من إنجاز وأعمال فى هذا الشأن بالإضافة لما قدمه من خلال توليه الإشراف والإدارة على طعون نقض الجنح.

 

وأضاف شوكت، أنه كان لحسن إدارته الأثر الكبير فى إصلاح منظومة الطعون وإصلاح كثيرا من مواطن الخلل الإدارى وملاحقة وإصلاح أوجه العوار وسد الثغرات التى قد تكون مدخلا للعبث أو الانحراف من العاملين فضلا عن سرعة إنجاز آلاف الطعون بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين الخصوم، مما كان له اثرا بليغا فى تعزيز الثقة فى منظومة إدارة العدالة وتأكيد ثقة المتقاضين فى القضاء، وقد انعكس ذلك على إقامة نظام يتبع فى هذا الشأن ويكفل حسن الأداء وتحقيق رسالة العدل.


محكمة استئناف القاهرة

رئيس محكمة استئناف القاهرة

محكمة النقض

لبوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة

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