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الإنتاج الحربى توضح حقيقة ما تردد بشأن إعلانها عن وظائف جديدة

السبت، 29 يونيو 2019 11:47 ص
الإنتاج الحربى توضح حقيقة ما تردد بشأن إعلانها عن وظائف جديدة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، تواصل المركز  مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت الوزارة، عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة  لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن أحدث إعلان لوظائف جديدة قامت الوزارة بطرحه هو الإعلان رقم (1) لسنة 2019، والذى تم نشره من خلال الموقع الرسمى للوزارة فى يناير 2019، وذلك للإعلان عن حاجة الوزارة للحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتخصصاته المختلفة.
 
 
 
 

اعلان وظائف

الانتاج الحربى

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

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