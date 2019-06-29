الإمارات تبدأ تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 1177 ميجاوات

إيمان حنا

أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في دولة الإمارات، بدء التشغيل التجاري لمحطة "نور أبوظبى" – التى تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية فى العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1,177 ميجاوات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أنشئت المحطة في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3,2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وكونسورتيوم يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة "جينكو سولار" القابضة الصينية.

يتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويا، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة.