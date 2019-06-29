الإعدام لـ4 متهمين بقتل مواطن وإصابة نجله وسرقة سيارته بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الاسماعيلية "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين أيمن محمد ومحمد إبراهيم وبأمانة سر صلاح بدر بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا لإدانتهم بقتل مواطن وإصابة نجله وسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح على طريق القنطرة غرب – الصالحية فى الجناية رقم 3287 لسنة 2012 جنايات مركز القنطرة غرب.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من عام 2012 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بمقتل المجنى عليه "سلامة.م.س" وإصابة نجله "أحمد" على طريق القنطرة غرب / الصالحية دائرة المركز.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهمين "ى.ع.م"، و"ب.ج.ع"، و"خ.ع.ث"، و"و.ع.ث"

وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات وقتل من يعترض طريقهم أو يقاومهم وأعدوا لذلك الغرض سلاحا آليا عن طريق المتهم الأول، ثم توجه المتهمون إلى طريق القنطرة الصالحية لتنفيذ جريمتهم، مستقلين سيارة، فشاهدوا السيارة رقم "د.ب.ا 983" الخاصة بالمجنى عليه متوقفة بجانب الطريق، حيث توقف بها نجل المجنى عليه "أحمد" لترتيب ما بخلفية السيارة من فاكهة وبداخلها والده المجنى عليه.

ثم قام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية لإجبار المجنى عليه لترك السيارة واستقل المتهمون السيارتين وأطلق أحدهم عدة أعيرة نارية للتخلص منهما، فأصابوا نجله، ولقى المجنى عليه مصرعه، وفر المتهمون هاربين وتخلصوا من السيارة التى ارتكبوا بها الواقعة بحرقها فى مكان بعيد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.