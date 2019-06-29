الإعدام لعاطل فصل رأس طفل عن جسده لسرقة التوك التوك فى الصف

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد عوض الله، بمعاقبة عاطل بالإعادم شنقا بتهمة قتل طفل وفصل رأسه عن جسده لسرقته.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه تعاطى أقراصا مخدرة، ثم حصل على سكين من مطبخ مسكنه، وتوجه إلى الموقف الخاص بمركبات التوك توك بالقرية، وعندما شاهد الضحية، طلب منه توصيله إلى قرية الشرفا، وعقب ذلك انتهز مرورهما بمنطقة زراعية، وطلب من القتيل التوقف لإجراء مكالمة هاتفية من الهاتف الخاص بالضحية، وأثناء ذلك استأذن السائق لقضاء حاجته، وانتهز الفرصة وسدد له عدة طعنات حتى تأكد من مفارقته الحياة، ثم فصل رأسه عن جسده.

وأضاف المتهم بأنه تخلص من الرأس بمنطقة قريبة من الجثة وألقى السكين بمنطقة مجاورة، واستولى على التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالضحية، وأثناء هروبه استوقفه أحد أصحاب المزارع، حيث اشتبه به وتحفظ عليه، وأبلغ مركز شرطة الصف، والذى اكتشف رجال المباحث فيه الجريمة.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا من مزارع بالقبض على شخص بحوزته "توك توك" مسروق فى منطقة زراعية تتبع قرية الشرفا.

انتقل رئيس مباحث الصف إلى محل الواقعة، واقتاد المتهم، الذى اعترف بقتل صاحب الـ"توك توك" الذى بحوزته.

أرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث تم العثور عليها بدون رأس، وذكر المتهم أنه فصل رأسه، وأرشد عن مكان تخلصه من الرأس بمكان مجاور للجثة، كما أرشد عن السكين المستخدم فى الجريمة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق وإحالته للجنايات.