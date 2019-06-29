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الإسكان تنفى شائعة وقف تنفيذ مشروعات الصرف للقرى الأكثر احتياجا

السبت، 29 يونيو 2019 11:31 ص
الإسكان تنفى شائعة وقف تنفيذ مشروعات الصرف للقرى الأكثر احتياجا وزارة الإسكان
كتبت ـ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل اللازم، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت وزارة الإسكان، أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل اللازم، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار جنيه لصالح الوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقراً كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019/2020، بخلاف مبلغ 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و150 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر فقراً بمحافظات الوجه القبلي، مُشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
 

وقف مشروعات الصرف

الاسكان

تقرير الشائعات

مشروعات الصرف الصحى

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