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الأمن العراقى يعلن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير نفق جنوب الموصل

السبت، 29 يونيو 2019 03:12 م
الأمن العراقى يعلن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير نفق جنوب الموصل القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، عن تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبى مدينة الموصل.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوات شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولى نفذ عملية استباقية وفقا لمعلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر (داعش) الإرهابية فى منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض.

وأضافت أنه قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية، وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق، وتم الرد بقوة على مصدر إطلاق النار وقتل إرهابيين اثنين كانا داخل النفق والتحفظ على بندقيتين كلاشنكوف.

 

 

 


الامن العراقى

الجيش العراقى

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

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