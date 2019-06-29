الأمم المتحدة تعقد ندوة بجنيف حول "مكافحة العنف الجنسى"

إيمان حنا

أقيمت فى جنيف ندوة تناقش قضية العنف الجنسى ضد المرأة، في إطار فعاليات الجزء الإنساني التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتناولت الندوة مخرجات المؤتمر الدولي لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية، الذي تم تنظيمه في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 23 و24 مايو الماضي، بحسب البيان.

وشاركت بعثة دولة الإمارات فى الندوة حيث ألقى السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة أكد فيها أن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي لما لهما من أثر كبير على الأوضاع الإنسانية والنزاعات المسلحة على حد سواء، حيث إن الفئات الهشة والضعيفة هي التي تكون أكثر عرضة لهذين النوعين من العنف كون النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر منهما.

ونوه بأن الإمارات بصفتها راعية لمؤتمر أوسلو، وهو المؤتمر الوحيد الذي يركز على الوقاية الإنسانية والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ستعمل على دعم نتائج مؤتمر أوسلو وتنفيذها مع شركائها.

وشدد على الحاجة إلى التركيز على الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في الأزمات الإنسانية المتزايدة وفي سياق الأزمات المتكررة وبشكل متزايد، وعلى ضرورة تقديم كل الدعم لمختلف المساعي الرامية لوضع حد لهذه الآفة.. مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوحيد الجهود لمنع حدوث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب للناجين ردًا على هذا العنف.

كما أشار إلى تجربة الإمارات النموذجية في هذا المجال حيث أكد أن الدولة تتخذ من حماية وتمكين المرأة ركيزة في سياستها واستراتيجيتها الخاصة في مجال المساعدات الخارجية، ففي العام الماضي، أطلقت الدولة سياسة تمكين المرأة بنسبة 100 % التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين .