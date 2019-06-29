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الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى فى القاهرة 35 درجة

السبت، 29 يونيو 2019 11:40 ص
الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى فى القاهرة 35 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط، وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.

 


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