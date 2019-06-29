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افتتاح المقر الجديد للجوازات فى العباسية بديلا لمجمع التحرير.. وبدء العمل به أول يوليو

السبت، 29 يونيو 2019 06:01 م
افتتاح المقر الجديد للجوازات فى العباسية بديلا لمجمع التحرير.. وبدء العمل به أول يوليو مصلحة الجوازات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تقرر افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمنطقة العباسية، بديلا عن مجمع التحرير، لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم كافة الخدمات لهم اعتبارًا من صباح يوم الأثنين أول يوليو المقبل.
 

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

  

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 
 

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